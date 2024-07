Stand: 02.07.2024 18:35 Uhr Hamburg: Hohe Anzahl an zulassungsbeschränkten Studienfächern

In keinem anderem Bundesland sind so viele Studienfächer zulassungsbeschränkt wie in Hamburg. Das betrifft 62 Prozent der Fächer. Auf Platz zwei liegt Berlin mit einer sogenannten "Numerus-clausus-Quote" von gut 55 Prozent. Die Zahlen stammen aus einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.07.2024 | 19:30 Uhr