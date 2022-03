Hamburg: Heute erneut Demo gegen Ukraine-Krieg Stand: 20.03.2022 10:59 Uhr In Hamburg soll heute Mittag wieder eine Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine stattfinden. Sie startet um 12 Uhr am Jungfernstieg.

Die für Sonntag geplante Demonstration soll sich auf den Bereich rund um den Jungfernstieg/Ballindamm beschränken. Dort werden etwa 20.000 Menschen zur Kundgebung "Frieden in der Ukraine - Sicherheit in Europa" erwartet. Die Demo startet gegen 12 Uhr. Wer am Sonntag in die Innenstadt möchte, sollte am besten den öffentlichen Nahverkehr nutzen, empfahl eine Polizeisprecherin. Die Anreise mit Bus und Bahn werde auch den Teilnehmenden der Friedensdemo empfohlen.

Mehr als 10.000 kamen vergangenen Sonntag

Vergangenen Sonntag waren mehr als 10.000 Menschen in die Hamburger Innenstadt gekommen, um gegen den Krieg in der Ukraine und für Frieden zu demonstrieren. Mit dabei waren auch viele Eltern mit ihren Kindern und ältere Menschen.

