Hamburg-Harburg: ICE stößt mit Sattelzug zusammen

Stand: 11.02.2025 15:28 Uhr

In Hamburg-Rönneburg hat es einen Unfall mit einem ICE gegeben. Im Bereich eines Bahnübergangs an der Straße Reller erfasste der ICE am Dienstagnachmittag einen Lkw und riss ihn teilweise mit sich.