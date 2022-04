Stand: 25.04.2022 13:09 Uhr Hamburg-Hamm: Sohn soll versucht haben, seine Mutter zu töten

In Hamm hat die Hamburger Polizei einen 32-jährigen Mann festgenommen. Er soll am Sonntgnachmittag in der Straße Saling seine 65-jährige Mutter angegriffen haben. Dabei soll er mehrfach auf sie eingeschlagen und ihr gedroht haben, sie umzubringen. Die Frau konnte fliehen und die Polizei rufen. Die Mordkommission ermittelt jetzt gegen den Sohn. | Sendedatum NDR 90,3: 25.04.2022 15:00

