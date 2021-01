Hamburg-Hamm: Polizei löst erneut illegale Shisharunde auf Stand: 16.01.2021 07:30 Uhr Nach einem Einsatz am Donnerstag hat die Polizei in der Nacht zum Sonnabend wieder ein Treffen junger Männer in einer Shisha-Bar aufgelöst. Die Männer hielten sich nicht an die Corona-Regeln.

Erneut hat die Polizei eine illegale Shisharunde aufgelöst. Am späten Freitagabend kontrollierten Zivilbeamte der Jugendschutzstreife die Bar "El Padrino" im Grevenweg in Hamburg-Hamm - und nahmen Wasserpfeifen-Geruch wahr. Sie forderten Verstärkung an. Neun junge Männer saßen laut Polizei trotz der geltenden Corona-Auflagen in dem Laden zusammen, ohne Abstand und ohne Mundschutz. Auch zwei Minderjährige befanden sich unter den Männern.

Kohlenmonoxid-Wert erhöht

Da die Männer ihre Wasserpfeifen im geschlossenen Raum rauchten, schlugen die Kohlenmonoxid-Warner der Polizei an. Die Feuerwehr rückte an und maß den Kohlenmonoxid-Wert. Nach dem Lüften normalisierte sich dieser wieder.

AUDIO: Polizei löst Shisha-Runde auf (1 Min)

10.000 Euro Strafe für Betreiber

Die Polizisten nahmen die Personalien der neun Männer auf, erteilten Platzverweise und verhängten Ordnungsbußen von jeweils 150 Euro. Da es für den Betreiber bereits das zweite Ordnungsverfahren ist, verdoppelte sich seine Strafe von 5.000 Euro auf 10.000 Euro. Zusätzlich wird sich der Betreiber wohl wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz verantworten müssen.

Erst am Donnerstagabend hatte die Polizei eine illegale Shisha-Runde in Hamburg-Wandsbek aufgelöst.

Weitere Informationen Polizei löst Treffen in Keller von Hamburger Shisha-Bar auf Im Keller einer Shisha-Bar in Hamburg-Wandsbek hatten sich insgesamt 18 Menschen versammelt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 16.01.2021 | 07:30 Uhr