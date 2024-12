Hamburg: Großprojekte für 850 Wohnungen in Altona geplant

Stand: 27.12.2024 11:37 Uhr

In Hamburg-Altona stehen zwei große Wohnungsbauprojekte an. Auf dem ehemaligen Großmarkt-Gelände in Bahrenfeld entstehen 450 Wohnungen, die von SAGA und Quantum realisiert werden.