Hamburg: "Green Bond" für klimaneutrale Busse und Bahnen Stand: 18.02.2021 17:09 Uhr Die Hamburger Hochbahn hat bei Öko-Investoren 500 Millionen Euro Kredit aufgenommen. Die Anleihe, ein sogenannter Green Bond, soll klimaneutrale Busse und U-Bahnen finanzieren.

Die Hochbahn ist Deutschlands erstes kommunales Verkehrsunternehmen, das Schulden bei Investoren macht, die CO2-Verringerung und Nachhaltigkeit einfordern. Das Interesse war riesig: 200 Investoren hätten sogar das Siebenfache an Hochbahn-Anleihen gezeichnet. Hamburgs Nahverkehrskonzept habe international überzeugt, meint Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). "Wir wollen Pionier sein, dass die Hochbahn bis 2030 klimaneutral wird und alle Busse und alle Bahnen in Hamburg klimaneutral werden", so der Senator.

Grüne Anleihen auch für weitere Projekte?

Der Zinzsatz liegt nur bei 0,23 Prozent. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) will nun auch für andere Zwecke grüne Anleihen auflegen. "Dieser Erfolg bestärkt uns darin, diesen Weg weiterzugehen", sagte Dressel. "Wir haben milliardenschwere Investitionen auch in anderen Bereichen des Konzerns Hamburg und unser öffentlichen Unternehmen in den nächsten Jahren vor uns."

Kritik vom Rechnungshof

Der Rechnungshof meint, die Anleihen verschleierten Hamburgs Schulden. Die CDU spricht von "Etikettenschwindel", denn die Schuldenlast wachse weiter.

