Hamburg: Glasfaserverbindungen für halbe Million Haushalte Stand: 17.05.2021 16:00 Uhr Schnell und stabil ins Internet: Die Telekom will den in den nächsten vier Jahren mehr als einer halben Million Haushalte in Hamburg einen Glasfaseranschluss ermöglichen.

Der Startschuss für das Ausbau-Projekt fiel am Montag in Alsterdorf. "Zugang zu schnellem Internet ist so wichtig wie der Anschluss für Wasser, Strom und Abwasser", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Zusammen mit Hagen Rickmann, Geschäftsführer von Telekom Deutschland, startete Tschentscher an der Ecke Carl-Cohn-Straße / Alsterdorfer Straße das Projekt mit einem symbolischen Spatenstich.

Start in Alsterdorf und Winterhude

540.000 Haushalte sollen bis 2025 angeschlossen werden, die ersten 30.000 in Alsterdorf und Winterhude. Im kommenden Jahr sind dann unter anderem die Bereiche Jarrestadt, Eppendorf-Süd und Kellinghusenstraße, das Quartier Goldbek-Nord, Harvestehude, Lokstedt und Bergedorf dran.

Tausende Kilometer Kabel werden verlegt

Dabei will man so wenig Straßen wie möglich aufreißen. An vielen Stellen kann man die Kabel in bereits bestehende Rohre, ins sogenannte Leerrohrsystem integrieren, heißt es bei der Telekom. Neben Tausenden Kilometern von Kabel müssen auch einige Hundert Netzverteiler neu aufgebaut werden. Insgesamt investiert die Telekom in Hamburg einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag.

