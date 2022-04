Stand: 25.04.2022 06:24 Uhr Hamburg: Garagenkomplex in Eilbek abgebrannt

In Eilbek hat am Abend ein Garagenkomplex in voller Ausdehnung gebrannt. Bei dem Feuer in der Kleiststraße wurden mehrere Autos, Motorräder und ein Boot zerstört. Ein Mann, der den Brand löschen wollte, kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Wodurch das Feuer ausbrach, ist laut Polizei noch unklar. | Sendedatum NDR 90,3: 25.04.2022 06:30