Stand: 04.04.2024 07:16 Uhr Hamburg: Fußgänger wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall in der Hamburger Innenstadt: An der Kreuzung Tschaikowski-Platz und Holstenglacis ist in der Nacht zu Donnerstag ein Fußgänger von einem Taxi erfasst worden. Der 65-jährige Mann war nach ersten Erkenntnissen der Hamburger Polizei bei Rot über die Straße gegangen. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

