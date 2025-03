Stand: 28.03.2025 07:48 Uhr Hamburg: Etwa 6.000 Menschen treten aus katholischer Kirche aus

Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche ist in Hamburg im zweiten Jahr in Folge gesunken, liegt aber weiter auf hohem Niveau. Das zeigen Zahlen des Erzbistums. Im vergangenen Jahr sind in Hamburg knapp 6.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten, im Jahr davor waren es rund 7.500. Insgesamt leben etwas mehr als 150.500 Katholikinnen und Katholiken in Hamburg.

