Stand: 15.09.2024 15:34 Uhr Hamburg: Esther Pfeiffer deutsche Meisterin im Halbmarathon

Esther Pfeiffer hat am Sonntag in Hamburg den deutschen Meistertitel im Halbmarathon gewonnen. Die Läuferin von Hannover 96 kam nach 1:09:51 Stunden ins Ziel und siegte mit deutlichem Vorsprung. Bei den Männern gewann Simon Boch (Regensburg) in 1:01:15 Stunden.

