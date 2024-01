Hamburg: Erster verkaufsoffener Sonntag in diesem Jahr Stand: 06.01.2024 06:51 Uhr In Hamburg findet am 7. Januar der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Dazu gibt es Veranstaltungen unter dem Motto "Sport und Gesundheit".

Nicht nur in der Innenstadt, auch in einigen Stadtteilen Hamburgs haben zahlreiche Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres in Hamburg soll - möglicherweise passend zu so manchem Vorsatz für das neue Jahr - sportlich werden. So soll es zum Beispiel in Ottensen, Osdorf und Barmbek-Süd neben dem Shopping sportliche Aktionen geben. Die IKEA-Filialen in Moorfleet und Schnelsen verbinden Sport mit Spaß und arrangieren den "Knut Baumweitwurf".

Besondere Events sind auch anderswo geplant: Während Eimsbüttel eine "Norddeutsche Geschenktauschbörse" veranstaltet, lädt Möbel Höffner in Eidelstedt zu "Höffis Winterzauber" ein.

Auch Einkaufszentren sind dabei

Nicht nur einzelne Geschäfte öffnen am 7. Januar ihre Türen, auch zahlreiche Einkaufszentren machen mit, darunter das Alstertal Einkaufszentrum, das Elbe Einkaufszentrum, die Hamburger Meile oder das Mercado Einkaufszentrum. Nicht dabei sind das Tibarg Center und Geschäfte im Bezirk Bergedorf.

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr in Hamburg

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen. Neben dem 7. Januar werden die Geschäfte dieses Jahr auch am 24. März, 29. September und 3. November öffnen.

