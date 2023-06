Hamburg: Erste klimaneutrale Paket-Zustellbasis der Post in Betrieb Stand: 26.06.2023 12:39 Uhr In Hamburg-Schnelsen ist am Montag die bundesweit erste klimaneutrale Zustellbasis des Unternehmens Deutsche Post DHL offiziell in Betrieb genommen worden. Von dort werden rund 180.000 Hamburgerinnen und Hamburger mit Paketen beliefert.

Eine große Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach, sechs Wärmepumpen für die Fußbodenheizung, Dachbegrünung auf dem Bürogebäude - dazu 90 Ladepunkte, an denen die rot-gelben Elektrolieferwagen über Nacht mit Solarstrom betankt werden: Die 2.600 Quadratmeter große Paket-Zustellbasis am Flagentwiet ist damit die bundesweit größte Sortieranlage der Post, die vollständig klimaneutral betrieben wird. Licht gibt es nur, wenn sich jemand bewegt - Bewegungsmelder steuern die LED-Beleuchtung am Standort.

Leonhard: "Das kann auch anderswo funktionieren"

"Angesichts der vielen Lieferwege ist es wichtig, dass das hier klimaneutral funktioniert", sagte Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). Sie sieht einen Vorbildcharakter: "Wenn es hier klappt, dann kann das auch anderswo funktionieren."

Wöchentliche Auslieferung von 63.000 Paketen

Vom neuen Standort aus werden die Stadtteile Eppendorf, Hoheluft, Eimsbüttel, Schnelsen, Eidelstedt und Stellingen mit im Schnitt 63.000 Päckchen und Paketen pro Woche beliefert. Im Sortierzentrum beschäftigt die Deutsche Post DHL rund 120 Menschen.

Neuer Fuß- und Radweg errichtet

Positiver Effekt für die Nachbarinnen und Nachbarn am Standort: Die Deutsche Post DHL hatte sich beim Kauf des Grundstücks dazu verpflichtet einen Fuß- und Radweg entlang der südlichen Grundstücksgrenze auf eigene Kosten zu errichten. Anfang des Jahres wurde der Weg an die Stadt Hamburg übergeben.

