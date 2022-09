Stand: 21.09.2022 14:36 Uhr Hamburg Energie: Kunden müssen Gasumlage nicht zahlen

Kundinnen und Kunden von Hamburg Energie müssen in diesem Jahr die Gasumlage nicht zahlen. Die Hamburger Energiewerke verzichten darauf, wie Unternehmenschef Michael Prinz ankündigte. Ein durchschnittlicher Hamburger Haushalt hätte ansonsten 79 Euro zahlen müssen. Auch den Fernwärme-Kundinnen und -Kunden soll die Gasumlage in diesem Jahr nicht gesondert in Rechnung gestellt werden.

