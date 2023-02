Hamburg: Ein Toter bei Brand in Wohnunterkunft in Winterhude Stand: 13.02.2023 19:07 Uhr Die Hamburger Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Feuer in einer Wohnunterkunft von Fördern und Wohnen in Winterhude ausrücken. Der Brand hat einen Großteil des Gebäudes zerstört. Ein Mensch starb.

Aus noch ungeklärter Ursache konnte sich das Feuer in einem Wohncontainer am Tessenowweg ausbreiten. Um etwa 18 Uhr standen etwa zehn Container in Flammen. In einem der Räume des Männerwohnheims entdeckten Feuerwehrleute eine Brandleiche. Das bestätigte ein Feuerwehrsprecher.

Feuerwehr kann Brand löschen

Gegen 17.30 Uhr wurde der Brand gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer innerhalb einer Stunde löschen und die anderen Bewohner retten. Wie es zu dem Feuer kommen konnten, sollen nun die Brandermittlerinnen und -ermittler klären. Anwohnerinnen und Anwohner wurden zwischenzeitlich aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

