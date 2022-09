Stand: 07.09.2022 16:15 Uhr Hamburg: Ein Drittel aller Ausbildungsplätze noch unbesetzt

Ein Drittel aller Ausbildungsplätze in Hamburg sind noch unbesetzt. Insgesamt gebe es laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten noch 3.200 freie Ausbildungsplätze. Sie appellierte jetzt an junge Menschen, sich in der Lebensmittelbranche zu bewerben. Eine Sprecherin der Gewerkschaft warb explizit für den krisenfesten Job, denn gegessen und getrunken werde immer. | Sendedatum NDR 90,3: 07.09.2022 16:00

