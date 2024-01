Stand: 11.01.2024 13:28 Uhr Hamburg: Eigenanteil für die Pflege im Heim ist gestiegen

Wer im Pflegeheim lebt, muss auch in diesem Jahr wieder tiefer in die Tasche greifen. In Hamburg beträgt der Eigenanteil für das erste Jahr im Pflegeheim durchschnittlich jetzt 2.385 Euro. Das sind knapp 90 Euro mehr als noch vor einem Jahr. Das hat der Ersatzkassenverband errechnet. Damit liegt der Eigenanteil in Hamburg aber weiterhin unter dem bundesweiten Durchschnitt.

