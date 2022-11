Stand: 08.11.2022 21:20 Uhr Hamburg: Ehrung von 87 Landessiegern im Handwerk

Das Hamburger Handwerk ehrte seinen besten Nachwuchs: 87 Handwerkerinnen und Handwerker haben in diesem Jahr ihre Gesellenprüfung mit so guten Ergebnissen abgeschlossen, dass sie den Titel "Landessiegerin" oder "Landessieger" erhielten. Rund 2.500 Auszubildende legen laut Handwerkskammer jährlich in Hamburg ihre Gesellenprüfung ab. Dennoch fehlt in vielen Gewerken Nachwuchs. Die Erstplatzierten auf Landesebene vertreten die Stadt dann beim Bundeswettbewerb im Dezember.

