Hamburg: Domplatz soll zum Hammaburg-Platz werden Stand: 22.02.2024 13:41 Uhr Vor rund 1.200 Jahren entstand mit der Hammaburg die Keimzelle für Hamburg. So richtig bekannt ist dieser historische Ort in der Innenstadt aber bisher nicht. Das will die Regierungskoalition im Bezirk Hamburg-Mitte jetzt ändern und ihn offiziell Hammaburg-Platz nennen.

Bisher hat die Grünfläche neben dem Speersort gar keinen Namen. Sie wird Domplatz genannt, offiziell ist das aber nicht. Bis in die 2000er-Jahre war hier einfach ein Parkplatz - die historischen Schätze im Boden fanden wenig Beachtung. 2006 wurden dann wieder Artefakte ausgegraben, der Platz danach als Wiese mit leuchtenden Sitzelementen neu gestaltet. Stahlteile zeigen außerdem die Kontur einer alten Wallanlage.

Neue Grabungen geplant

Bebauungspläne wurden wegen der historischen Schätze im Boden verworfen. Bald soll hier wieder gebuddelt werden, sagt der Hamburger Landesarchäologe Rainer-Maria Weiss. Gleich nebenan wurde der erste Turm der Hamburger Bischofsburg gefunden. Weiss hofft, auf dem Domplatz Spuren des zweiten Turms zu finden und damit dann quasi das Hamburger Stadtwappen freizulegen.

Senat müsste Umbenennung zustimmen

Am Donnerstagabend wollen SPD, CDU und FDP die Umbenennung in der Bezirksversammlung mit ihrer Mehrheit beschließen - dann muss allerdings noch der Senat zustimmen, damit Hamburgs Ursprung in der Innenstadt richtig sichtbar wird.

