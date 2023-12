Hamburg: Dichter Nebel über der Elbe - Jacht läuft auf Grund Stand: 12.12.2023 20:14 Uhr Am Dienstagmorgen gab es über der Elbe so dichten Nebel, dass in Hamburg-Nienstedten eine Jacht auf Grund gelaufen ist. Ein Spaziergänger rief die Rettungskräfte, die zur Hilfe kamen.

Der Spaziergänger hatte in Höhe des Jachthafens am Mühlenberg das etwa zwölf Meter lange Schiff im Nebel bemerkt. Die Feuerwehr fuhr daraufhin mit Schlauchbooten an die Havarie-Stelle. Stundenlang stabilisierten die Rettungskräfte die Jacht und pumpten eingelaufenes Wasser ab.

Schiff mit der Flut freigeschleppt

Mit der Flut konnte der Havarist dann am Mittag freigeschleppt werden. Ob der Schiffsführer ohne Navigationshilfen unterwegs war, ist unklar. Wie es mit dem Schiff weitergeht, entscheidet jetzt das Hafenamt.

VIDEO: Schiff fährt im Nebel auf Ufer der Elbe (1 Min)

