Deutlich weniger Grundschulkinder können schwimmen

In der Corona-Krise haben deutlich weniger Kinder in der Schule das Schwimmen gelernt. Wie dramatisch die Zahlen für Hamburg sind, zeigt jetzt die Antwort des Senats auf eine Anfrage der FDP.

Vor der Corona-Pandemie konnten sich fast zwei Drittel aller Grundschulkinder in Hamburg sicher im Wasser bewegen: Sie hatten im Schwimmunterricht ihr Bronze-Abzeichen gemacht. Das war im Schuljahr 2018/2019, dem letzten Schuljahr vor Corona. Zwei Jahre später sind es nur noch gut 40 Prozent, die das Bronze-Abzeichen haben. Grund sind laut Senat die vielen ausgefallenen Schwimmstunden wegen der Corona-Einschränkungen.

Schulbehörde appelliert an Eltern

Nachgeholt wird dieser Unterricht in der Schulzeit nicht - wer in der Grundschule das Schwimmen nicht gelernt hat, der hat ab Klasse 5 keine Gelegenheit mehr dazu. Die Schulbehörde appelliert deshalb an alle Eltern, selbst Schwimmunterricht zu organisieren. Dafür gibt es Gutscheine von der Schulbehörde, bei Bäderland ist der Unterricht fürs Bronze-Abzeichen dann kostenlos.

FDP fordert Konzept

Der FDP reicht das nicht. Ihr Bürgerschaftsabgeordneter Sami Musa sagt, der Senat müsse ein neues Konzept vorlegen, damit nicht zwei Jahrgänge von Nichtschwimmern die Schulen verlassen.

