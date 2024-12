Hamburg: Dauerhaftes Waffenverbot im HVV gilt ab heute

Stand: 16.12.2024 00:01 Uhr

In Hamburg wird das Waffenverbot in öffentlichen Verkehrsmittel noch einmal ausgeweitet. Seit heute soll es in allen Stationen und Fahrzeugen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) im Stadtgebiet gelten.