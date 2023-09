Hamburg Cruise Days 2023 sorgen für Verkehrsbehinderungen Stand: 06.09.2023 16:05 Uhr Zehntausende Kreuzfahrtbegeisterte werden zu den Hamburg Cruise Days vom 8. bis zum 10. September erwartet. Anlässlich der Großveranstaltung gibt es diverse Straßensperrungen im Bereich des Hafenrandes.

Erste Sperrungen auf der Fläche vor den Landungsbrücken sowie im Bereich der Kehrwiederspitze wurden bereits am Mittwoch für Aufbauarbeiten eingerichtet. Außerdem sind sämtliche Parkplätze unterhalb des Bahnviadukts an den Straßen Johannisbollwerk und Vorsetzen bis zum Abschluss der Abbauarbeiten am 11. September, 15 Uhr, gesperrt.

Während der Cruise Days werden folgende Straßen gesperrt:

Landungsbrückenvorplatz (nördlicher Teil) - gesperrt bis zum 7.9., 8 Uhr

Landungsbrückenvorplatz (gesamt) - gesperrt vom 7.9., 8 Uhr, bis zum 11.9., 15 Uhr

Kehrwiederspitze, westliche Niederbaumbrücke (Fahrspur Richtung Hafencity) - gesperrt vom 8.9., 12 Uhr, bis zum 10.9., 23 Uhr

zwischen Bei den St. Pauli Landungsbrücken und Rödingsmarkt - nach Entscheidung der vor Ort eingesetzten Ansprechpersonen der Polizei

Vorsetzen, Johannisbollwerk, Baumwall (unter Bahnbrücke) - gesperrt bis zum 11.9., 15 Uhr

Kurzfristige Sperrungen möglich

Während der Veranstaltungszeiten ist die Zufahrt zur Hafencity über die Niederbaumbrücke gesperrt. Außerdem kann bei erhöhtem Besucheraufkommen am Veranstaltungswochenende eine Sperrung des Straßenzugs Bei den St. Pauli Landungsbrücken und Rödingsmarkt eingerichtet werden. Dann werden die Kreuzungen Bei den St. Pauli Landungsbrücken / Helgoländer Allee sowie Rödingsmarkt / Kajen gesperrt. Detaillierte Informationen stellt der Veranstalter auf der Homepage zur Verfügung.

Anreise mit ÖPNV empfohlen

Aufgrund der zu erwartenden Beeinträchtigungen im Verkehr wird die Anreise, soweit möglich, mit Bus und Bahn empfohlen. Weil die U3 bei den Cruise Days erfahrungsgemäß sehr voll sein wird, ist die Nutzung der S-Bahn bis zu den Stationen Landungsbrücken oder Stadthausbrücke empfehlenswert. Zwei weitere Alternativen: Die U1 bis Messberg oder die U4 bis Überseequartier nutzen.

Info-Hotlines eingerichtet

Außerdem wurde eine Info-Hotline des Veranstalters eingerichtet. Diese ist unter 040 410 095 25 zu erreichen. Fragen zum Öffentlichen Nahverkehr werden vom Hamburger Verkehrsverbund (HVV) unter 040 194 49 sowie vom Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) unter 040 725 948 00 beantwortet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Fahrrad