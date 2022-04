Hamburg: Blankeneser Osterfeuer finden statt Stand: 04.04.2022 10:36 Uhr Die Blankeneser Osterfeuer finden dieses Jahr nach zweijähriger Pause wieder statt. Wie NDR 90,3 erfuhr, hat sich eine abendliche Krisensitzung der örtlichen Feuerbauenden für einen Vorschlag des Bezirksamts Altona ausgesprochen.

Das teilte einer der Feuerbauer mit, die die vier Osterfeuer aufschichten. Die Blankeneserinnen und Blankeneser akzeptieren damit die umstrittene Beschränkung der Feuer auf acht Meter Breite und fünf Meter Höhe.

Osterfeuer ist anmeldepflichtig

Hintergrund des Streits um die Jahrhunderte alte Tradition der Blankeneser Osterfeuer ist unter anderem eine veränderte Gesetzeslage, die Veranstaltungen mit mehr als 10.000 Teilnehmern anmeldepflichtig macht. Bei den für dieses Jahr geplanten Feuern stehe demnach die "Sicherheit der Menschen" im Vordergrund.

Vor Corona kamen bis zu 25.000 Menschen

In den Jahren vor Corona waren nach Polizeiangaben bis zu 25.000 Menschen am Karsamstag zu den vier großen Feuern an den Elbstrand geströmt. In den vergangenen beiden Jahren waren sie wegen der Pandemie abgesagt worden.

