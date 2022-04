Hamburg: Blankeneser Osterfeuer brennen wieder Stand: 16.04.2022 20:04 Uhr In Hamburg wurden am Sonnabend die traditionellen Osterfeuer in Blankenese entzündet. Nach zwei Jahren Corona-bedinger Pause lodern die Flammen wieder am Elbstrand.

Nachdem Feuerwehr und Anwohnende in Blankenese den Tag über die Wetterlage begutachtet hatten, gab es grünes Licht und die Feuer durften entzündet werden. Im Vorfeld hatten sich das Bezirksamt Altona und die sogenannten Feuerbauer nach langen Querelen in einem erstmals aufgesetzten Vertrag auf Rahmenbedingungen geeinigt.

Stadt übernimmt die Kosten

Die Feuer werden demnach wegen des Funkenflugs auf acht Meter Breite und fünf Meter Höhe beschränkt. Die Feuerbauer müssen nicht für Folgeschäden haften. Vor allem übernimmt die Stadt weiterhin alle Kosten für Feuerwehr, Sanitätsdienst und Strandreinigung - dabei geht es um mehrere Zehntausend Euro.

Amt und Anwohnende wollen gemeinsam dafür sorgen, dass nicht zu viel Alkohol getrunken wird, und sie wollen Wildpinkler stellen. Das Bezirksamt hofft, dass allgemein weniger Besucher und Besucherinnen kommen.

Vor Corona kamen bis zu 25.000 Menschen

In den Jahren vor Corona waren nach Polizeiangaben bis zu 25.000 Menschen am Ostersonnabend zu den vier großen Feuern an den Elbstrand geströmt. In den vergangenen beiden Jahren waren sie wegen der Pandemie abgesagt worden.

