Stand: 16.09.2024 13:08 Uhr Hamburg-Billstedt: Großeinsatz nach Messerangriff

Am Montag ist in Billstedt ein größerer Polizeieinsatz ausgelöst worden. An der Steinbeker Hauptstraße soll ein Mann mit einem Messer verletzt worden sein. Die Polizeikräfte nahmen eine Person fest. Ob es sich dabei um den mutmaßlichen Täter handelt, ist nicht bekannt. Der Rettungsdienst hatte sich ebenfalls vor Ort eingefunden.

