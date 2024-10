Stand: 13.10.2024 16:12 Uhr Hamburg-Billbrook: Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Billbrook ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Hamburger Feuerwehr konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie wurden anschließend in einem Bus des HVV untergebracht. Die Ursache des Brandes in der Containerunterkunft an der Berzeliusstraße ist derzeit noch unklar.

