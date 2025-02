Hamburg: Beschäftigte der Stadt streiken am Donnerstag Stand: 19.02.2025 17:54 Uhr In Hamburg steht der nächste Warnstreik an: Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Stadt für Donnerstag zum Arbeitskampf aufgerufen.

Hamburgerinnen und Hamburger, die etwa bei den Bezirksämtern, beim Hamburg Service vor Ort oder den Allgemeinen Sozialen Diensten (ASD) ein Anliegen haben, müssen sich am Donnerstag auf Einschränkungen einstellen. Mit dem ganztägigen Warnstreik will die Gewerkschaft ihrer Forderung nach einer tariflichen Regelung zur Altersteilzeit Nachdruck verleihen. Eine bestehende Regelung wurde nach ver.di-Angaben 2009 nicht verlängert. Eine Neuregelung lehne die Stadt bislang ab.

Demo in der Innenstadt geplant

Am Donnerstagnachmittag ist eine Demonstration geplant. Die Teilnehmenden wollen vom Gewerkschaftshaus durch die Hamburger Innenstadt zur Katharinenkirche ziehen. Währenddessen ist auch eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in München vorgesehen.

Kein Zusammenhang mit Tarifverhandlungen in Potsdam

Der Warnstreik in Hamburg hat nichts mit den in Potsdam laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen zu tun. Hamburg nimmt als Stadtstaat eine Sonderrolle ein. Anders als für Kommunalbeschäftigte in anderen Bundesländern fallen die Beschäftigten der Stadt Hamburg unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder.

