Hamburg: Beschäftigte der Stadt streiken am Dienstag

Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte der Stadt Hamburg für Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik auf - dazu gehören Mitarbeitende von Behörden, Landesbetrieben, Jugendämtern und Feuerwehr. Am Vormittag ist eine Demo in der Innenstadt geplant. Ver.di fordert für die Beschäftigten einen Tarifvertrag zur Altersteilzeit. In Hamburg gilt für viele Beschäftigte der Stadt nicht der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für Bund und Kommunen, der aktuell in Potsdam verhandelt wird. Sie fallen unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder.

