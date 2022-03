Hamburg: Bereits mehr als 1.000 Ukraine-Flüchtlinge registriert Stand: 07.03.2022 06:28 Uhr Bis Sonntagabend sind mehr als 1.000 Kriegsflüchtlinge in Hamburg seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine registriert worden. Lange Schlangen gab es vor dem Ankunftszentrum in Rahlstedt.

Viele Geflüchtete aus der Ukraine kommen mit dem Zug am Hamburger Hauptbahnhof an. Dort erwarten sie Helferinnen und Helfer in gelber Weste. Sie sind im ganzen Bahnhof unterwegs, halten blau-gelbe Schilder hoch und bieten Unterstützung an. Treffpunkt ist gleich neben dem Reisezentrum: dort können sich die Geflüchteten ein wenig ausruhen, trinken und eine Kleinigkeit essen.

Der Andrang ist vor allem am Bargkooppelstieg in Rahlstedt groß. Hier befindet sind das Ankunftszentrum. Aber längst nicht alle Menschen, die sich hier melden, können auch vollständig registriert werden. Das könne später nachgeholt werden - man wolle allzu lange Wartezeiten vermeiden, heißt es aus der Innenbehörde.

Ukraine-Krieg: Hamburg versorgt Geflüchtete

Manche Flüchtlinge auf der Durchreise in Hamburg

Es sind vor allem viele Frauen, junge und ältere, Mütter, Großmütter, Kinder und Jugendliche. Oft können sie weder Deutsch noch Englisch sprechen. Inzwischen haben sich viele polnisch- und russischsprachige Dolmetscher eingefunden. Manche Flüchtlinge wollen gleich weiter zu Verwandten nach Kopenhagen, Lübeck oder Bremen. Andere steigen in den Bus, der zwischen Hauptbahnhof und dem Ankunftszentrum in Rahlstedt pendelt.

Teile der Messehallen stehen zur Versorgung bereit

Viele Geflüchtete kommen privat unter, außerdem werden sie in städtischen Unterkünften versorgt, aber auch in Hotels untergebracht. Teile der Messehallen stehen bereit, sie sind zunächst bis Mitte April zur Versorgung der Geflüchteten aus der Ukraine angemietet. Sie sollen nach Angaben der Behörde nicht dauerhaft in den Messehallen untergebracht werden, sondern von dort schnellstmöglich auf weitere Standorte in der Stadt verteilt werden. Seit Sonntagabend können bis zu 900 Menschen in den Messehallen versorgt werden.

