Stand: 21.03.2025 15:13 Uhr Hamburg: Behörden schließen mehrere Shisha-Bars nach Kontrollen

Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Polizei, Bezirksamt und Hauptzollamt sind in Hamburg mehrere Shisha-Bars geschlossen worden. In einem Lokal am Gertrudenkirchhof wurden Brandschutzmängel und unversteuerter Tabak festgestellt, in einer Lounge in der Spaldingstraße ebenfalls baurechtliche Verstöße sowie mehrere Kilo illegaler Tabak. Beide Betriebe wurden geschlossen. Eine Bar am Kreuzweg blieb ohne Beanstandung, während ein Betrieb am Neuen Pferdemarkt zwar geöffnet bleiben durfte, aber keine Shisha-Pfeifen mehr nutzen darf.

