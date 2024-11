Hamburg: Baustelle in der Osterstraße sorgt für heftige Kritik Stand: 21.11.2024 06:09 Uhr Die Baustelle für den Fernwärmenetzausbau in der Osterstraße in Eimsbüttel ist derzeit eine der größten in Hamburg. Am Mittwochabend war sie Thema im Wirtschaftsausschuss der Bezirksversammlung.

Die neue knapp fünf Kilometer lange Fernwärmeleitung soll mehr Menschen in Zukunft mit klimaneutraler Wärme versorgen. Beim Wirtschaftsausschuss am Mittwoch trafen Vertreterinnen und Vertreter von Hamburg Energie und dem Verein Osterstraße sowie Gewerbetreibende aufeinander. Grundsätzlich haben wir Verständnis für die Baustelle, hieß es von Geschäftsleuten. Heftige Kritik gab es aber an den Absperrungen, am Zeitplan und an der mangelnden Information.

Kritik an Zuwegen, Zeitplanung und Ausweichstrecken

Weite Umwege für Fußgängerinnen und Fußgänger, die den Heußweg an der U-Bahnstation queren wollen, beklagte Beate Stadler. Die Filialleiterin von Galeria sagte auch: "Freitags um zwölf Uhr fällt hier der Hammer". Sie frage sich, warum dann nicht vorübergehend bessere Zuwege für die Kundinnen und Kunden da sein könnten, wenn die Baustelle ruhe.

Für Nicole Conrad vom Restaurant Alpenkantine ist der Zeitplan das Hauptproblem. Jetzt hätte sie kaum Verluste, aber die Baustelle vor ihrer Tür ist erst für den Sommer geplant. "Wenn mir die Außengastro wegfällt, kann ich gleich dicht machen". Kritik gibt es auch an Ausweichstrecken für den Lieferverkehr: 24-Tonner durch die schmale Emilienstraße - wie soll das gehen?

Osterstraßenfest fällt wegen Baustelle 2025 aus

Gewerbetreibende und Hamburg Energie wollen jetzt an konkreten Lösungen arbeiten. Fest steht allerdings schon, dass es ein Osterstraßenfest wegen der Baustelle auch im kommenden Jahr nicht geben wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.11.2024 | 06:00 Uhr