Hamburg: Baukran stürzt in Farmsen-Berne auf Hausdach

Stand: 29.08.2024 09:00 Uhr

Im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne ist am Mittwochnachmittag ein Baukran an einem Neubau umgefallen. Er richtete großen Schaden an, verletzt wurde zum Glück niemand.