Hamburg-Barmbek: Sophien-Campus feiert Richtfest

Stand: 23.09.2024 16:57 Uhr

Der Neubau der katholischen Sophienschule in Barmbek hat am Donnerstagnachmittag Richtfest gefeiert. Dort werden in Zukunft Vor- und Grundschulkinder unterrichtet. Der Sophien-Campus ist etwa 5000 Quadratmeter groß.