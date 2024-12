Hamburg-Barmbek: Exhibitionist zu Geldstrafe verurteilt

Stand: 16.12.2024 15:55 Uhr

Das Amtsgericht Barmbek hat am Montag einen Exhibitionisten zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro verurteilt. Er hatte vor einem Jahr am S-Bahnhof Barmbek Frauen belästigt.