Hamburg: Auto kracht in Supermarkt - ein Toter, Fahrer flüchtig Stand: 19.04.2025 09:41 Uhr In Hamburg-Bahrenfeld ist am Sonnabendmorgen ein Auto in einen Supermarkt gekracht. Ein Mann kam ums Leben, zwei Insassen flüchteten. Das Auto hatte sich zuvor einer Polizeikontrolle entzogen.

An der Osdorfer Landstraße wollten Polizisten und Polizistinnen am Morgen einen weißen Golf kontrollieren. Der Wagen hielt kurz an, drehte dann aber plötzlich und flüchtete - so schnell, dass die Streife nicht hinterherkam.

Mann lag schwer verletzt auf der Rückbank

Wenig später entdeckten andere Beamte und Beamtinnen das Auto wieder: Der Golf war von der Straße abgekommen, durch ein Gebüsch gefahren und in die Seitenwand eines Supermarkts gerast. Auf der Rückbank lag ein Mann, schwer verletzt. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch am Unfallort.

Fahndung nach Fahrer und Beifahrer läuft

Vom Fahrer und Beifahrer fehlte jede Spur - nach ihnen wird gefahndet. Der Supermarkt musste geräumt werden. Das Technische Hilfswerk war mit einem Statiker vor Ort. Ob die Filiale im Laufe des Tages wieder öffnen kann, ist unklar.

