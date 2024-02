Hamburg: Auto fährt über auf der Straße liegenden 20-Jährigen Stand: 05.02.2024 19:45 Uhr In Hamburger Stadtteil Wilstorf ist ein junger, auf der Straße liegender Mann vor den Augen von Helferinnen und Helfern von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden.

Der 20-Jährige lag am frühen Samstagmorgen gegen 4:20 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Winsener Straße stadteinwärts und war von Insassen eines Kleintransporters entdeckt worden, wie die Polizei am Montag in Hamburg mitteilte. Um ihm zu helfen, fuhren sie rechts ran und schalteten den Warnblinker ein. Bevor sie ihn erreichen konnten, überholte ein Toyota ihren Kleinlaster und überrollte den leblosen Mann. Der 64-jährige Fahrer hatte ihn nicht gesehen.

Polizei sucht Zeugen

Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht allerdings nicht. Völlig unklar ist aber, warum der 20-Jährige reglos auf der Fahrbahn lag. Möglicherweise hatte er schon einen Unfall, bevor er von dem Auto überfahren wurde. Die Polizei bittet deshalb mögliche Zeuginnen und Zeugen, die zur fraglichen Zeit den Fußgänger oder einen Unfall Winsener Straße beobachtet haben, sich zu melden.

Die Straße blieb für die Unfallaufnahme und die Rekonstruktion des Unfallherganges auch mittels eines 3D-Scanners für fast vier Stunden gesperrt.

