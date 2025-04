Stand: 03.04.2025 11:13 Uhr Hamburg-Altona: Warnstreik der Beschäftigten der Endo-Klinik

In der Hamburger Helios Endo-Klinik in Altona wird am Donnerstag gestreikt. Die Gewerkschaft Ver.di hat bundesweit die rund 21.000 Klinikbeschäftigten zu dem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist die ergebnislose dritte Tarifrunde mit dem Arbeitgeber Helios. Ver.di fordert acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro. Am 15. April wird weiter verhandelt.

