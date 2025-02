Hamburg-Altona: Ideenwettbewerb für Umgestaltung des Zentrums Stand: 25.02.2025 06:00 Uhr Der heutige Bahnhof Altona und sein Umfeld sollen in den kommenden Jahren komplett umgestaltet werden. Die Stadt startet jetzt einen Wettbewerb, um Ideen für die Zeit nach der geplanten Bahnhofsverlegung zu sammeln.

Beliebt war der Altonaer Bahnhof aus den 1970er Jahren nie. Nun scheinen seine Tage gezählt. 2027 werden nach dem Bahnhofsumzug zum Diebsteich die alten Gleise und Bahnsteige entfernt und der Boden saniert.

Komplette Neugestaltung des Zentrums Altona

Das eröffnet auch die Möglichkeit, das Zentrum von Altona völlig neu zu gestalten. Die meisten Flächen und Gebäude gehören inzwischen der Stadt. Und die möchte bis zum Jahresende per Wettbewerb Ideen für die Umgestaltung sammeln. "Eine Puzzle-Arbeit", meint SPD-Finanzsenator Andreas Dressel. Denn auch der überlastete Busbahnhof wird in die Planung einbezogen. Und der S-Bahntunnel bleibt, was Neubauten einschränkt.

Öffentlichkeit soll beteiligt werden

Fünf Planer-Teams sollen die Möglichkeiten ausloten. Neu entstehen sollen ein moderner Umsteigeknoten, Raum für Gewerbe und Kreativnutzung und auf Randflächen auch Wohnungen, so die Vorgabe. Die Öffentlichkeit soll an dem Verfahren beteiligt werden.

