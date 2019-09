Stand: 14.09.2019 07:33 Uhr

Hamburg Airport: Flugbetrieb zeitweise eingestellt

Am Hamburger Flughafen ist am Freitagabend der Sicherheitsbereich vorübergehend geräumt worden. Ein Mann war an Bord eines Flugzeuges ohne Bordkarte, ohne Ausweis und ohne Handgepäck angetroffen worden. Die Bundespolizei teilte mit, der Mann sei bereits wegen kleinerer Vergehen bekannt, aber kein gesuchter Straftäter.

Hamburger Flughafen schließt Sicherheitsbereich NDR 90,3 Aktuell - 14.09.2019 08:00 Uhr Weil ein Mann ohne Papiere in ein Flugzeug gelangt ist, musste der Sicherheitsbereich des Hamburg Airport für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.







Beamten habe er gesagt, er sei auf dem Flughafen nicht kontrolliert worden. Der Flugbetrieb wurde daraufhin komplett eingestellt und der Sicherheitsbereich durchsucht. Nach rund eineinhalb Stunden hob die Bundespolizei die Sperrung wieder auf, weil keine verdächtigen Gegenstände gefunden wurden. Durch die Schließung verzögerten sich viele Ankünfte und Abflüge. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach ähnliche Vorfälle am Münchener Flughafen gegeben.

