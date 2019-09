Stand: 14.09.2019 10:11 Uhr

Hamburg Airport: Ermittlung nach Sicherheitspanne

Nach einer Sicherheitspanne am Hamburger Flughafen bleibt die Ursache weiter unklar. Ein Mann war dort am Freitagabend ohne Bordkarte, Ausweis und Handgepäck an Bord eines Flugzeuges angetroffen worden. Der Sicherheitsbereich wurde daraufhin vorübergehend gesperrt.

Überwachungsvideo zeigt: Sicherheitskontrolle passiert

Inzwischen hat die Bundespolizei die Überwachungsvideos ausgewertet. Darauf ist nach Angaben der Beamten zu sehen, dass der Mann offenbar vorschriftsmäßig die Sicherheitskontrolle passierte. Zunächst war vermutet worden, dass er ganz ohne jegliche Kontrolle in den Flieger gelang. Unklar sei noch, ob der Mann eine Boardkarte besaß oder wie er sonst durch die Ticketkontrolle und an Bord kam. Die Überprüfung der Tickets sei Sache der jeweiligen Fluggesellschaft, sagte ein Polizeisprecher.

Vorübergende Sperrung des Sicherheitsbereichs

Der Sicherheitsbereich des Flughafens war am Freitagabend für etwa anderthalb Stunden gesperrt worden. Die Beamten suchten dort nach möglichen gefährlichen Gegenständen. Zwölf Flüge mussten darum gestrichen und weitere zu anderen Flughäfen umgeleitet worden, sagte eine Flughafensprecherin.

Die Bundespolizei hatte mitgeteilt, der Mann sei bereits wegen kleinerer Vergehen bekannt, aber kein gesuchter Straftäter. Beamten habe er gesagt, er sei auf dem Flughafen nicht kontrolliert worden. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach ähnliche Vorfälle am Münchener Flughafen gegeben.

Hamburger Flughafen schließt Sicherheitsbereich NDR 90,3 Aktuell - 14.09.2019 08:00 Uhr Weil ein Mann ohne Papiere in ein Flugzeug gelangt ist, musste der Sicherheitsbereich des Hamburg Airport für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.09.2019 | 10:00 Uhr