Hamburg: A1 und A25 ab heute Abend übers Wochenende gesperrt Stand: 21.04.2023 07:38 Uhr Am kommenden Wochenende wird es eng im Straßenverkehr im Hamburger Osten: Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 1 in Richtung Nordosten gesperrt, auch die A25 ist betroffen.

Von heute Abend um 19 Uhr bis Montag, 24. April (5 Uhr) wird die zweispurige Überleitung der A1 im Dreieck Norderelbe zur Norderelbbrücke voll gesperrt. Ebenfalls dichtgemacht wird die A25 in Richtung Geesthacht - vom Dreieck Hamburg-Südost bis zur Anschlussstelle Hamburg-Allermöhe.

Umleitung in Hamburg über B75

In der Zeit werden Autofahrende in Hamburg Richtung Nordosten im Bereich der zweistreifigen Überleitung zur Norderelbbrücke über die Anschlussstelle Harburg über die Neuländer Straße zur Anschlussstelle Neuland über die B75 zur Anschlussstelle Hamburg-Elbinsel umgeleitet. Weiter geht es über die A255 zum Autobahndreieck Norderelbe. Der Verkehr wird auf der Norderelbbrücke und dem Autobahndreieck Südost einstreifig an den Baumaßnahmen vorbei geleitet. Wer in Richtung Lübeck unterwegs ist, kann auch über die A255, Elbbrücken, B75, Heidenkampsweg, Bürgerweide Sievekingsallee, Horner Kreisel, A24 und A1 ausweichen.

Autofahrende mit Fahrziel A25 Geesthacht fahren in Moorfleet ab und folgen der Umleitung U65 über die Amandus-Stubbe-Straße, Rungedamm und Hans-Duncker-Straße zur Anschlussstelle Allermöhe. Auch wer aus der Innenstadt Richtung Geesthacht unterwegs ist, sollte diese Umleitung nutzen.

Fahrbahnen werden saniert

Grund für die Sperrungen ist die Sanierung mehrerer Fahrstreifen auf 7,5 Kilometern Länge in Richtung Lübeck im Autobahndreieck Norderelbe, auf der Norderelbbrücke selbst, dem Auntobahndreieck Hamburg-Südost und auf der A25 Fahrtrichtung Geesthacht. Ebenso werden Schäden an den Brückenübergangskonstruktionen der Norderelbbrücke sowie am Brückenbauwerk über dem Moorfleeter Deich saniert.

