Stand: 19.08.2023 07:51 Uhr Hamburg: 36.000 Grundschulkinder in der Ferienbetreuung

In fünf Tagen sind die Sommerferien zu Ende - am Donnerstag beginnt das neue Schuljahr in Hamburg. Immer mehr Kinder verbringen die freie Zeit in der Schule. Mehr als 36.000 Kinder wurden laut Schulbehörde im vergangenen Schuljahr in den Grundschulen betreut. Das sind fast doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Auch die Stadtteilschulen und Gymnasien bieten eine Betreuung für die Klassen 5 bis 8 an.

