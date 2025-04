Hamburg: 28-Jähriger wegen Schüssen im Schanzenviertel vor Gericht Stand: 01.04.2025 12:15 Uhr Vor dem Hamburger Landgericht steht seit Montag ein 28-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Er soll am 21. September 2024 im Schanzenviertel auf einen Mann geschossen und einen Unbeteiligten verletzt haben.

Am Abend des 21. September 2024 sitzen drei junge Männer vor dem Imbiss „Haus des Döners“ am Schulterblatt. Gegen 21 Uhr nähert sich plötzlich ein weiterer Mann der Gruppe. „Du willst mich wohl verarschen“, ruft er aggressiv einem der Männer zu. Dann zieht er eine Pistole, hält sie seinem Gegenüber an den Kopf und drückt ab. Aus bislang ungeklärten Gründen trifft er jedoch nicht sein eigentliches Ziel, sondern einen unbeteiligten Mann, der daneben sitzt. Der 22-Jährige wird an der Schulter verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Festnahme in Bramfeld

Der mutmaßliche Täter flieht zunächst, wird jedoch einen Monat später im Stadtteil Bramfeld von Polizistinnen und Polizisten festgenommen. Zum Prozessauftakt zeigt er sich selbstbewusst: Er blickt offen in den Gerichtssaal, lächelt mehrfach und spricht laut und klar.

Angeklagter wirkt gelassen im Gerichtssaal

Auf die Frage der Richterin, wie es ihm gehe, antwortet er forsch: „Mir geht es sehr gut.“ In der nächsten Sitzung will der Angeklagte sich zu den Vorwürfen äußern. Ihm drohen mehrere Jahre Haft.

Weitere Informationen Mann im Hamburger Schanzenviertel niedergeschossen Nach einem Streit vor einem Dönerladen fielen am Montagabend Schüsse im Schanzenviertel. Ein Mann wurde getroffen und verletzt, der Schütze flüchtete.(10.09.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.04.2025 | 13:00 Uhr