Hamburg: 2022 mehr als zwei Millionen D-Mark in Euro umgetauscht Stand: 16.12.2022 11:01 Uhr Vor mehr als 20 Jahren wurde in Deutschland die Währung auf Euro umgestellt. Trotzdem haben immer noch viele Menschen Scheine und Münzen in D-Mark. Auch in diesem Jahr wurde jede Menge Bargeld bei der Bundesbank umgetauscht.

Allein in der Hamburger Filiale der Deutschen Bundesbank sind in den vergangenen zwölf Monaten mehr als zwei Millionen Mark in Euro umgetauscht worden. Ganz genau waren es 2.142.751,59 D-Mark - das entspricht 1.095.571,82 Euro.

Bundesbank berichtet von rund 4.000 Umtausch-Aktionen

Das war weniger als in den beiden Jahren zuvor. Da war die Hamburger Filiale allerdings auch wegen des Corona-Lockdowns teilweise geschlossen. Nach Angaben der Bank gab es rund 4.000 Tausch-Aktionen. Und das Geld kommt dabei nicht nur aus Hamburger Sparstrümpfen, sondern auch von Menschen aus dem Ausland. In den 1990er-Jahren sei die D-Mark zum Beispiel inoffiziell auch Zweitwährung in einigen Balkan-Ländern gewesen, hieß es. Es komme deshalb durchaus vor, dass Menschen geerbtes oder gefundenes Geld in Hamburg umtauschen.

Unbefristeter Umtausch möglich

Deutschland ist eines von sechs Ländern im Euro-Raum, die sowohl Banknoten als auch Münzen unbefristet umtauschen. Bundesweit sind in diesem Jahr mehr als 49 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.12.2022 | 13:00 Uhr