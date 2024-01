17-Jähriger stirbt nach Messerattacke in Billstedt

Stand: 26.01.2024 09:29 Uhr

In Billstedt hat es am Donnerstag eine schwere Messerattacke auf einen jungen Mann gegeben. Der Angriff fand laut Hamburger Polizei in einem Mehrfamilienhaus in der Billstedter Hauptstraße statt.