Hamburg: 15-Jähriger stürzt von Hochhaus-Balkon - wurde er gestoßen? Stand: 14.04.2025 15:26 Uhr In Hamburg-Wilstorf ist in der Nacht zu Montag ein 15-Jähriger aus einem Hochhaus in den Tod gestürzt. Die Polizei nahm fünf Verdächtige fest.

Wie ein Überfallkommando stürmte eine Gruppe junger Menschen in der Nacht eine Wohnung im achten Stock eines Hochhauses am Soltauer Ring. Sie griffen die Anwesenden an - einer der Angreifer soll mit einer Machete bewaffnet gewesen sein.

Auch ein 15-Jähriger wurde attackiert, kurz darauf stürzte er vom Balkon. Ob er dabei gestoßen wurde oder in Panik flüchtete, ist noch unklar. Trotz Reanimationsversuchen kam er ums Leben.

Taxis gestoppt - fünf Festnahmen in Hammerbrook

Nach dem Vorfall fahndete die Polizei mit mehr als zwei Dutzend Streifenwagen in der Stadt nach den mutmaßlichen Tätern, die vom Tatort flüchteten. In Hammerbrook hielten die Beamtinnen und Beamten zwei Taxis an – darin saßen vier junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren sowie eine 22-Jährige, die auf die Beschreibung der Verdächtigen passten und vorläufig festgenommen wurden.

Die Mordkommission ermittelt jetzt, was genau in der Wohnung passiert ist und ob die fünf Festgenommenen etwas mit der Tat zu tun haben. Nach NDR Informationen gilt das betroffene Hochhaus am Soltauer Ring schon länger als Problemadresse. Anwohnende berichten von Drogengeschäften und unhaltbaren Zuständen.

AUDIO: Podcast Hamburg Heute: Warum ist ein Jugendlicher vom Balkon gestürzt? (13 Min) Podcast Hamburg Heute: Warum ist ein Jugendlicher vom Balkon gestürzt? (13 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.04.2025 | 13:00 Uhr