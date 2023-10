Stand: 16.10.2023 20:41 Uhr Hamas-Angriff auf Israel: Rote Flora positioniert sich

Die Rote Flora im Schanzenviertel zeigt sich solidarisch mit den Menschen in Israel - und verurteilt den Terror-Angriff der Hamas. Wörtlich heißt es auf einem Plakat am Autonomen Zentrum auf dem Schulterblatt: "Juden umzubringen ist kein Freiheits-Kampf." Weil es im linken Spektrum viele Sympathien für Palästina und Kritik an Israel gibt, gilt dies als klare Ansage.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 16.10.2023 | 19:30 Uhr