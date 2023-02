Stand: 04.02.2023 19:07 Uhr Hallenhockey-DM: Damen vom Club an der Alster im Finale

Die Hockey-Frauen des Club an der Alster haben das Endspiel um die Deutsche Hallenhockey-Meisterschaft erreicht. Sie setzten sich am Sonnabend im Halbfinale gegen München mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Den Siegtreffer besorgte Hanna Valentin per Siebenmeter, der nach einem Foul von MSC-Torfrau Selina Müller an Alsters Penalty-Schützin Katharina Kirschbaum verhängt wurde. "Es war toll, ich bin so stolz auf die Mannschaft. Allein der Einzug ins Final Four war ein Traum und nun auch noch das Finale. Wir haben nichts zu verlieren", sagte Torhüterin Mali Wichmann nach dem Sieg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.02.2023 | 17:30 Uhr